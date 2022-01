Borsa: Europa termina in decisa crescita in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse europee terminano in deciso rialzo in attesa, in serata, della Fed e delle parole del suo presidente Jerome Powell. Francoforte chiude in crescita del 2,22% e Parigi del 2,11%. Londra alle ultime battute della seduta segna un aumento dell'1,33%. (ANSA).