Borsa: Asia chiude contrastata, attesa per decisioni Fed

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso in attesa delle decisioni della Fed con l'accelerazione sulla politica monetaria ed un primo rialzo dei tassi già a marzo. Sotto i riflettori anche le tensioni tra Russia e Ucraina con le eventuali sanzioni per il Cremlino. Sui listini pesa anche l'andamento dei contagi da coronavirus e le difficoltà di approvvigionamento dei microchip.

Conclude le contrattazioni in calo Tokyo (-0,44%), assestandosi ai minimi in 13 mesi. Sul mercato delle valute lo yen tratta a 113,90 sul dollaro e sull'euro a 128,70. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,14%), Shanghai e Shenzhen ( +0,7%), Mumbai (+0,6%), mentre è in rosso Seul (-0,41%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori dalla Francia e la bilancia commerciale dell'Italia.

Dagli Stati Uniti prevista la bilancia commerciale, le scorte all'ingrosso preliminari, le vendite delle nuove abitazioni e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).