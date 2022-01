Tod's: nel 2021 ricavi a 884 milioni, vicini a pre-Covid

Nel 2021 Tod's ha registrato ricavi superiori alle attese a 884 milioni (+38,7% rispetto al 2020 e -3,5% sul 2019), con ricavi del solo quarto trimestre in crescita del 9,6% rispetto al 2019. E' quanto emerge dai conti preliminari del gruppo, secondo i quali le vendite del canale e-commerce sono in crescita a tripla cifra rispetto al 2019.

"Il 2021 si chiude con risultati di vendita positivi e superiori alle nostre aspettative di inizio anno: i ricavi - commenta Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo - sono tornati a livelli prossimi a quelli pre-COVID, spinti dalla accelerazione di Tod's nella seconda parte dell'anno e dalla forte crescita di Roger Vivier. Le vendite hanno registrato un progressivo miglioramento e nel quarto trimestre sono state in crescita significativa rispetto allo stesso periodo del 2019", aggiunge Della Valle.

Nel corso del 2021 le vendite del gruppo Tod's hanno registrato, in particolare, un progressivo miglioramento rispetto all'anno precedente: nel solo quarto trimestre dell'anno, i ricavi sono stati pari a 261,2 milioni, +41,6% rispetto al quarto trimestre 2020 e +9,6% rispetto al quarto trimestre 2019.

"A livello geografico la graduale ripresa nei mercati occidentali - spiega ancora Della Valle commentando i dati preliminari approvati dal Cda - si è aggiunta agli ottimi risultati registrati dai nostri marchi in Cina, e nel continente asiatico in generale, con un andamento che riflette il graduale miglioramento delle condizioni di mercato, ma soprattutto conferma il grande apprezzamento dei clienti per la qualità e la creatività delle nostre collezioni.

Questi dati di vendita permetteranno al gruppo di tornare a risultati operativi positivi già nell'esercizio 2021", conclude il presidente e amministratore delegato del gruppo.