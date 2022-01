Tassonomia: commissario Hahn, voterò contro il nucleare

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - E' tutti contro tutti sulla tassonomia Ue per gli investimenti sostenibili, anche all'interno della stessa Commissione Ue. In un'intervista a un gruppo ristretto di media internazionali, tra cui l'ANSA, il commissario al Bilancio, Johannes Hahn, ha rivelato che intende votare no all'inclusione del nucleare.

"Devo aspettare la bozza finale ma non ho mai nascosto la mia opinione sul nucleare", se il testo dell'atto delegato resta così "voterò contro", ha detto l'austriaco, precisando che le sue preoccupazioni riguardano "il periodo di transizione", che per il nucleare "in realtà è molto più di 100 anni" quindi "non è transitorio". (ANSA).