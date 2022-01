Iliad avanti da sola, no a integrazioni con Vodafone

"Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo". Così l'ad di Iliad, Benedetto Levi, risponde alla domanda su un'integrazione con Vodafone in occasione del lancio dell'offerta in fibra.

"Vogliamo portare nel fisso la stessa rivoluzione che abbiamo portato nel mobile", spiega il numero uno del gruppo di tlc.

Il prezzo dell'offerta, di 15,99 euro la mese per gli utenti Iliad e di 23,99 euro per gli altri, rivolta a 7,4 milioni potenziali clienti, secondo gli analisti è al limite della sostenibilità del sistema.