Borsa: Europa in altalena con Wall Street, Milano +0,43%

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - E' una seduta in altalena quelle delle Borse europee con Wall Street negativa alla vigilia della Fed e le tensioni Russia-Ucraina. Milano recupera terreno dopo esser finito in negativa e torna +0,43% con il Ftse Mib che risale sopra i 26mila punti. A dare slancio sempre gli acquisti su Tenaris (+3,2%), Saipem (+2,5%) e Unicredit (+2,6%). Si conferma sotto pressione Leonardo (-5,8%) che sconta l'inchiesta in Kuwait su due alti ufficiali della difesa per presunte tangenti sull'acquisto degli Eurofighter.

Tra le altre Piazze, Parigi sale dello 0,85%, Francoforte dello 0,74% e Londra sfiora il punto percentuale di rialzo.

L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto con l'evidenza di finanziari ed energia. Il petrolio con il wti allunga a 84 dollari al barile. Mentre il gas risale a 95 euro al Mwh ad Amsterdam. Lo spread è stabile a 136 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,27 percento. (ANSA).