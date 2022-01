Inps: a gennaio boom Dichiarazioni per Isee, 2,6 mln, +47%

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Boom a gennaio 2022 per le dichiarazioni sostitutive uniche, necessarie per chiedere l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente). l'Inps ha fatto sapere che fino al 23 gennaio ne sono arrivate oltre 2,64 milioni con un aumento del 47% su gennaio 2021.

L'Isee è necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate ma da quest'anno servirà anche per l'assegno unico. Se non sarà presentato si avrà diritto, previa domanda, all'importo minimo di 50 euro per figlio.

Con il nuovo anno - sottolinea l'Istituto - si registra, inoltre, l'incremento delle Dsu precompilate, presentate mediante la procedura telematica che l'Inps mette a disposizione sul proprio sito istituzionale. Nei primi 20 giorni di gennaio 2022 sono state inoltrate 456.323 DSU precompilate (il 17,27% del totale delle Dsu arrivate) ed è stato triplicato il dato dello stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).