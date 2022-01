Embraco: nessun accordo sui licenziamenti

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Si è chiusa oggi con un mancato accordo sui licenziamenti collettivi la vertenza della ex Embraco di Riva di Chieri. Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino non hanno sottoscritto l'intesa proposta dalla curatela fallimentare Ventures, che a breve invierà le lettere di licenziamento ai 377 lavoratori. Nel pomeriggio si è svolto un incontro con l'assessorato regionale al Lavoro per dare il via al tavolo di ricollocazione annunciato nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte. (ANSA).