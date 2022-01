Borsa: Europa scivola ancora, Milano perde il 4%

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Non si placa la fortissima corrente di vendite sulle Borse europee: dopo l'avvio di Wall Street, Milano perde il 4%, seguita da Parigi in calo del 3,8%, con Francoforte in ribasso del 3,7% e Londra del 2,4%.

Sempre piuttosto calmo lo spread Btp-Bund che viaggia sui 136 punti base con un rendimento del prodotto del Tesoro all'1,25%.

