Borsa: Europa apre in calo, attesa per riunione Fed

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee avviano la settimana in calo in vista della riunione della Fed in programma mercoledì. Sui mercati si teme che la banca centrale statunitense decida di accelerare sul rialzo dei tassi d'interesse. Resta alta l'attenzione sull'inflazione, con i rincari delle materie prime tra cui petrolio e gas.

Avvio in calo per Francoforte (-0,67%) e Parigi (-0,76%), piatta Londra (-0,06%) e Madrid (-0,4%). (ANSA).