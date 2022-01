Ue, green deal ci proteggerà da rischi forniture energia

"Completare la transizione energetica verso fonti verdi è l'unico fattore per ridurre la dipendenza dai rischi delle forniture". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia Kadri Simson al termine dell'incontro informale dei ministri dell'Energia europei. "I livelli dei depositi del gas sono molto più bassi quest'anno del solito e i flussi dalla Russia si sono ridotti, ma l'infrastruttura europea del gas è solida e abbiamo discussioni in corso con i partner per aumentare le forniture: l'obiettivo, in generale, è aumentare la capacità di stoccaggio", ha aggiunto.