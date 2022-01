Davos, Georgieva: il 2022 sarà una corsa ad ostacoli

Il 2022 si prospetta "come una corsa ad ostacoli costellata di numerosi rischi, l'inflazione persistente, il Covid e gli elevati livelli di debito". Lo ha detto la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva, nel corso di un panel di presentazione del Global Economic Outlook al Forum economico mondiale.

La Bce, nonostante un'inflazione giunta al 5%, "non si aspetta una dinamica durevole che porti l'inflazione verso una spirale fuori controllo" e giudica "improbabile" che raggiungeremo gli stessi livelli d'inflazione degli Stati Uniti.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un panel di presentazione del Global Economic Outlook al Forum economico mondiale.

L'inflazione dell'Eurozona balzata al 5% "colpisce", anche se la Bce non si aspetta che i fattori che la sostengono dureranno. Ma " nel giro di due mesi la Bce avrà le nuove stime, che saranno diverse dalle precedenti" e "se i tre criteri previsti dalla forward guidance dovessero essere soddisfatti, allora naturalmente dovremo agire". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un panel di presentazione del Global Economic Outlook al Forum economico mondiale. Lagarde ha precisato che al momento - con un'inflazione attesa in rallentamento all'1,8% nel 2023 e 2024 - i criteri "non sono soddisfatti".