Borsa: Milano pesante (-1,4%) con Europa e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - I primi scambi confermano l'avvio difficile per Piazza Affari, che come le altre Borse europee sconta le forti vendite a Wall street nel finale della seduta di ieri di Netflix e Peloton, che aprono anche dubbi sulla ripresa globale: l'indice Ftse Mib cede l'1,4%, mentre nel Vecchio continente il listino peggiore resta Amsterdam in calo dell'1,7%.

A Milano pesa lo scivolone di Stellantis (-3,8%) che sconta la vendita di quote da parte della cinese Dongfeng, con Cnh e Ferrari in calo di due punti percentuali e mezzo, mentre Exor ondeggia su perdite attorno al 2%. Nel settore del credito, debole il Banco Bpm (-1,5%) ed è sulla stessa linea il calo di Tim a 0,418 euro.

Tra i titoli principali provano a tenere Snam e Nexi, che ondeggiano attorno alla parità. (ANSA).