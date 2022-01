Borsa: Milano amplia calo (-2%), giù Prysmian e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Amplia il calo Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib che cede il 2% a 27.020 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 135,5 punti, con il rendimento in calo all'1,28%. Sotto pressione Prysmian (-4,6%), penalizzata dal balzo dei metalli e sull'onda lunga dell'ispezione dell'Antitrust tedesca in alcuni stabilimenti nell'ambito di un'inchiesta sui costi delle materie prime nel Paese. Giù anche Tenaris (-3,58%), Stellantis (-3,6%), dopo la cessione di quote da parte di Dongfeng, Cnh ( -3,53%) e Ferrari (-3,5%). In rosso l'intero paniere ad eccezione di Intesa (+0,24%). (ANSA).