Borsa: Milano (-1%) negativa con Europa, scivola Prysmian

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Le Borse del Vecchio continente guardano alla boa di metà giornata sempre in chiaro ribasso: Francoforte e Amsterdam cedono l'1,3%, con Parigi in calo dell'1,2%, Milano dell'1% nell'indice Ftse Mib, Madrid di poco meno di un punto percentuale. Londra prova a contenere le vendite e segna un andamento negativo dello 0,8%.

Sui mercati secondo gli operatori pesano soprattutto i timori di una 'stretta' da parte delle banche centrali e anche dei governi occidentali per il contenimento della variante Omicron sulla falsariga di quanto fatto dall'Australia. Mentre si osservano anche gli sviluppi della crisi Russia-Ucraina, in Piazza Affari scivola Prysmian che cede il 3,4%, seguita da Tenaris in calo di tre punti percentuali. Stellantis (-2,9%) lima le perdite della prima parte della mattinata sulla cessione di una quota da parte della cinese Dongfeng.

Tra i titoli principali, Generali scende in linea con il listino (-1,2%), mentre Tim riduce il calo segnando un ribasso dello 0,7% a 0,42 euro. Accelerazione per Intesa SanPaolo, che è il gruppo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione con un rialzo di oltre un punto percentuale a 2,57 euro.

Sempre calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali a 133 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,28%.

(ANSA).