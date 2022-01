Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5%

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Listini di borsa pesanti in Europa in attesa dell'avvio degli scambi negli Usa, con i futures in rosso. La peggiore è Francoforte (-2,5%), preceduta da Parigi (-2,25%), Milano (-2,15%), Madrid (-1,57%) e Londra (-1,46%).

In calo il greggio (Wti -0,46% a 85,17 dollari al barile), mentre balzano i metalli, ad eccezione dell'oro (-0,18%), con il rame (+1,51%) ed il nichel (+2,77%) in evidenza. Stabile sopra quota 135 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 2,8 punti all'1,1272.

Sotto pressione in particolare gli automobilistici Volvo (-3,77%), Stellantis (-3,75%), Ferrari (-3,64%), Volkswagen (-2,7%) e Bmw (-2,5%). Segno meno per gli estrattivo-minerari e i siderurgici ArcelorMittal (-4,8%), Bhp (-3,68%) e Anglo American (-3,06%), insieme ai produttori di semiconduttori Infineon (-4,22%) ed Stm (-3,04%). (ANSA).