Omaggio all'arte italiana del XX secolo,mostra itinerante di Bff

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - BFF Banking Group ha inaugurato a Bratislava la prima tappa della mostra "ART FACTOR - The Pop Legacy in Post-War Italian Art", un progetto espositivo itinerante tra le capitali di alcuni Paesi europei in cui BFF opera. Dal 21 gennaio al 25 marzo 2022 le opere, normalmente esposte nella sede milanese di BFF, saranno accolte presso la Zoya Gallery, a Bratislava, nel palazzo barocco della Casa di Erdody. L'esposizione si sposterà a Varsavia, presso il Palazzo della Cultura e della Scienza, dal 12 aprile al 18 maggio 2022, proseguendo poi nelle altre città - Atene, Lisbona, Madrid e Parigi - per concludersi a Milano.

"La selezione di opere in mostra vuole essere un omaggio all'arte italiana della seconda metà del XX secolo, che - attraverso le opere di Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini - ne racconta il percorso verso la Pop Art", spiega una nota. Il progetto è curato da Maria Alicata. Le opere provengono dalla collezione privata di Fondazione Farmafactoring, raccolta da BFF a partire dagli anni Ottanta. "Con questa mostra - commenta Massimiliano Belingheri, a.d. di BFF Banking Group - si realizza per noi una fase importante di un progetto di condivisione, non solo della raccolta di opere che ha accompagnato la storia del gruppo, ma anche dei nostri valori.

Nell'arte, nella creatività e nell'inventiva di artisti visionari e all'avanguardia, cerchiamo ispirazione per crescere.

Ci piace guardare le cose con curiosità, immaginare, innovare.

Da qui, la scelta di promuovere l'Art Factor quale motore di sviluppo per le imprese e per la comunità; terreno di scambio culturale tra Paesi, soprattutto in un momento storico così particolare". (ANSA).