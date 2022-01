Moda: export 2021 in netto recupero ma -6,6% su pre Covid

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Nei primi dieci mesi del 2021 le vendite legate all'export italiano nel settore della moda hanno registrato +16,4% sull'anno precedente con un rimbalzo a doppia cifra comune a tutti i sotto comparti. È quanto emerge dall'approfondimento dell'Ufficio Studi di SACE 'Il Fashion tornera' di moda?'. Il divario con i livelli prepandemici è ancora ampio (-6,6%) anche se con delle differenze: tessuti, abbigliamento in pelliccia e pelletteria e valigeria rimangono piu' indietro rispetto agli articoli di maglieria e alle calzature, che beneficiano infatti dell'impulso delle griffe internazionali del lusso; l'export di altri prodotti tessili, invece, e' l'unico comparto ad aver gia' superato i livelli del 2019.

La moda è uno dei principali settori manifatturieri italiani e negli ultimi mesi del 2021 la produzione manifatturiera era vicina ai livelli pre-crisi (-1,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), il sistema moda invece mostrava ancora un ampio differenziale rispetto al 2019 (-22,5%; in misura lievemente minore per il tessile -10,4%) che difficilmente sarà stato colmato entro la fine dell'anno. Il medesimo andamento è riscontrabile anche nell'indice del fatturato, seppur con una leggera differenza fra mercato interno ed estero: dopo la simile contrazione a doppia cifra del 2020, la ripresa dei ricavi domestici tra gennaio e ottobre del 2021 è stata maggiore di quella del fatturato proveniente dall'estero (+22,0% vs +14,7%).

Nel confronto con lo stesso periodo del 2019, i dati rimangono negativi seppur con differenze (-5,9% vs -9% rispettivamente).

(ANSA).