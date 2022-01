Inps: in 10 mesi saldo positivo 858mila contratti

Nei primi 10 mesi del 2021 sono state attivate dai datori di lavoro privati 5.987.000 assunzioni con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'Inps sottolineando che le cessazioni nello stesso periodo sono state in complesso 5.129.000 (+8%). Si ha un saldo positivo per i contratti di 858mila unità trainato dalla crescita dei rapporti a termine (oltre 415mila la variazione netta nel periodo). Il saldo positivo per i contratti a tempo indeterminato è di 152mila unità.