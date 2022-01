Eurostat conferma inflazione dicembre a record 5%

Il tasso di inflazione dell'area dell'euro è stato del 5% a dicembre 2021, rispetto al 4,9% di novembre. Un anno prima, era -0,3%. Lo comunica l'istituto statistico dell'Unione europea, Eurostat. Il dato conferma la stima flash del 7 gennaio ed è un nuovo massimo da 25 anni, dall'inizio del calcolo della serie storica nel 1997.

L'inflazione dell'Ue a dicembre è stata del 5,3% (5,2% a novembre, 0.3% un anno prima). In Italia è stata del 4,2% (come da stima flash, era 3,9% a novembre, -0,3% un anno prima). Tassi più bassi per Malta (2,6%), Portogallo (2,8%), Finlandia (3,2%).

Più alti in Estonia (12%), Lituania (10,7%) e Polonia (8%).