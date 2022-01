Covid: Giovannini, stanziati 10 mld a trasporti in 2020-21

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il settore dei trasporti è uno di quelli maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica. I Governi hanno reagito in maniera molto decisa stanziando complessivamente oltre 10 miliardi per sostegni ai diversi comparti trasporti tra 2020 e 2021. Sostegni che hanno riguardato tutti i vari comparti del trasporto e contribuito anche a cig, moratorie dei pagamenti e altre misure". Così il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in audizione alla Camera, sottolineando che "l'erogazione delle risorse attraverso decreti ministeriali ammonta a 10 mld su 10,2 complessivi: abbiamo accelerato al massimo l'erogazione attraverso i decreti". (ANSA).