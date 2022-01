Borsa: Milano tiene con Europa, respira Tim

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - I primi scambi confermano la partenza lievemente positiva per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%, con Tim che 'respira' dopo tre sedute di forti cali e segna in partenza un rialzo poco sotto il punto percentuale a 0,413 euro.

Tra gli altri titoli principali della Borsa di Milano, dove il clima resta comunque piuttosto volatile, Cnh registra un aumento dell'1,1%, mentre si muovono più deboli Moncler ed Eni, che in avvio cedono rispettivamente lo 0,5% e lo 0,3%. Nel paniere a bassa capitalizzazione, attorno alla parità sia Mps sia Carige.

Calmo lo spread Btp-Bund a 134 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,32%. Senza strappi anche i mercati azionari del Vecchio continente: Londra e Amsterdam salgono dello 0,2%, piatte Francoforte e Madrid, in marginale calo Parigi.

Tra le materie prime, il gas naturale sui listini europei in partenza di seduta scende del 5% attorno ai 72 euro al Megawattora. (ANSA).