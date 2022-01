Borsa: Europa resta cauta con Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Rimangono caute le principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street. Migliorano leggermente Francoforte e Madrid (+0,2%), mentre restano in negativo Londra (-0,3%) e Parigi (-0,2%). Stabile Milano (+0,3%), con lo spread Btp-Bund in lieve calo a 132,8 punti.

A Piazza Affari, come nel resto d'Europa, sono forti le utility, mentre vanno male petroliferi e banche. In cima al listino principale c'è Enel (+2,6%) e va bene Hera (+1,9%). Tra i petroliferi la peggiore è Saipem (-2%), seguita dall'impiantistica di Tenaris (-1,1%) e da Eni (-1%). Fra le banche in rosso Mediobanca (-0,6%), Banco Bpm (-0,4%), Unicredit e Bper (-0,3%) e Intesa (-0,2%). Eccezioni Fineco (+1,2%) e Mps (+0,6%). Guadagna la paytech Nexi (+1,8%). Nel settore industriale spicca Prysmian (+2%). Tra le auto pesa Stellantis (-2%). Prosegue il rimbalzo di Tim (+1,3%), dopo i forti cali delle ultime tre sedute. (ANSA).