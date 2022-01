Borsa: Europa migliora, ma soffrono banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Migliorano verso fine seduta le principali Borse europee, ma resta in negativo Londra (-0,15%), mentre Wall Street accelera, spinta da una serie di trimestrali positive. In testa in Europa c'è Francoforte (+0,6%), seguita da Madrid (+0,5%) e Parigi (+0,3%). Bene Milano (+0,6%), con lo spread Btp-Bund in lieve calo, a 132,7 punti. Frena il rialzo l'oro (+0,1%) a 1.840 dollari l'oncia. Ha girato in positivo il petrolio (wti +0,8%) a 87,6 dollari al barile e il brent a 88,9 dollari, con l'Eia che ha diffuso dati sull'aumento delle scorte settimanali di greggio.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna oltre lo 0,4%, spinto da utility, informatica e investimenti immobiliari. In rosso energia e finanza. In negativo molti petroliferi, a iniziare da Repsol (-2,9%), con eccezioni come Equinor (+1%). Ancora in rosso la maggioranza delle banche, come Lloyds (-2,3%) e Bnp Paribas (-1,9%), con eccezioni quali Intesa (+0,6%) e Commerzbank (+1%). (ANSA).