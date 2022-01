Borsa: Europa cauta dopo inflazione zona euro, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente di qualche frazione sotto la parità dopo il dato dell'inflazione della zona euro di dicembre che ha confermato la stima flash del 7 gennaio: Parigi cede lo 0,5%, seguita da Londra in calo dello 0,2%, con Francoforte e Madrid limate dello 0,1%. Piatte Amsterdam e Milano, dove l'indice Ftse Mib (+0,05%) prova e mantenersi in terreno positivo.

Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi calmo a quota 134 punti base, in Piazza Affari il titolo migliore nel paniere principale è Fineco che sale dell'1,2%, con Tim che rimbalza di un punto percentuale dopo le ultime tre sedute di forte calo.

Qualche vendita sui titoli dell'energia, con Eni in calo dell'1% e Saipem dell'1,9%. (ANSA).