Bollette: Guerra, in arrivo misure per imprese ed enti locali

Nel decreto di domani "ci sarà un intervento significativo" sui costi energetici a sostegno soprattutto delle imprese "che stanno incontrando grosse difficoltà". C'è poi "anche un intervento specifico per gli enti locali che hanno una bolletta significativa per sostenere servizi di interesse generale". Lo ha detto la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra. L'intervento, spiega, "è diretto alla riduzione degli oneri di sistema, che sono i costi fissi che ci sono in bolletta, in parte attraverso defiscalizzazioni, e sarà un intervento abbastanza sostanzioso", nell'ordine dei 4 miliardi.

Quanto alla tassazione degli extraprofitti, Guerra ha chiarito che si tratta di "uno studio ancora in corso, non credo - ha detto - che entrerà in questo decreto". Per gli aiuti anti-Covid si farà invece ricorso "a strumenti già utilizzati" e ci potrebbe essere "il credito agli affitti o la riduzione dell'Imu, un sostegno attraverso il rifinanziamento di fondi esistenti e un intervento per facilitare, dove necessario, il ricorso alla cassa integrazione".