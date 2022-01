Big Tech nel mirino Ue per dominio su assistenti vocali

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - Bruxelles ribadisce i suoi timori: il dominio delle Big Tech sul mercato degli assistenti vocali con Assistant, Alexa e Siri mette a rischio la concorrenza nel mercato unico. E per questo l'Antitrust nei prossimi mesi potrebbe muoversi verso l'apertura di nuove indagini.

"Il settore dell'Internet delle cose sta diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana. I risultati finali della nostra indagine di settore confermano le preoccupazioni individuate nella relazione preliminare. Questo è un mercato con elevate barriere all'ingresso, pochi attori integrati verticalmente e criticità sull'accesso ai dati, l'interoperabilità o le pratiche esclusive", ha spiegato la vice presidente Ue Margrethe Vestager, al termine dell'indagine di settore condotta dai suoi servizi.

A seguito delle indicazioni di oltre 200 aziende di settore attive in Europa, Asia e Usa, e di una consultazione pubblica, a finire nel mirino Ue in via definitiva sono le pratiche esclusive e vincolanti di vendita e uso degli assistenti vocali di Google, Amazon e Apple, il loro controllo delle relazioni con gli utenti grazie alla raccolta massiccia di dati, l'ampio accesso ai dati a proprio vantaggio anche per penetrare i mercati adiacenti, e la creazione di uno 'standard de facto' che preclude l'interoperabilità nel settore, limitando la funzionalità dei servizi di terze parti.

Le informazioni raccolte nell'indagine di settore potrebbero portare all'apertura di nuovi casi antitrust nei prossimi mesi, ma Bruxelles spera anche che l'analisi dia un segnale ai mercati, stimolando le aziende "ad affrontare in modo proattivo queste preoccupazioni", ha evidenziato Vestager. In quest'ottica, "la Commissione prende atto della recente revisione da parte di Amazon di alcune delle condizioni applicabili ai suoi servizi di riordino automatico e intelligente dei prodotti". (ANSA).