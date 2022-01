Borsa:Europa apre in calo,si guarda a inflazione e mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee avviano la seduta in calo, con il dato dell'inflazione della Germania e del Regno Unito. Sui listini pesa il rialzo dei rendimenti dei titoli di stato Usa con il timore di una accelerazione della Fed sul rialzo dei tassi d'interesse. Torna positivo il rendimento del Bund tedesco decennale, per la prima volta dal 2019. Resta alta l'attenzione sul fronte dell'inflazione e sui rincari delle materie prime, in particolare per petrolio e gas.

Avvio di seduta in calo per Francoforte (-0,84%), Parigi (-0,42%), Londra (-0,40%) e Madrid (-0,26%). (ANSA).