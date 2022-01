Borsa: Milano recupera in scia Europa, lusso traina listini

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - La Borsa di Milano recupera terreno e si allinea agli altri listini europei tutti in positivo con Wall Street attesa in rialzo. Il Ftse MIb oltrepassa la soglia della parità e guadagna lo 0,23% a 27.546 punti.

La spinta, come per il resto delle Piazze del Vecchio Continente, arriva dal lusso con Moncler che registra un +4,46 per cento. Mentre l'aumento del prezzo del petrolio (sopra gli 86 dollari al barile il wti e a 88 dollari il brent) favorisce Saipem (+2,7%), Tenaris (+1,17%) ed Eni (+1,07%). Si confermano le vendite su Tim (-3,2%) dopo i report degli analisti di Exane e Barclays e la riunione durante la quale il dg Labriola ha illustrato la cornice del nuovo piano industriale. Generali cede lo 0,9% all'indomani del board.

Tra le altre Piazze, Londra guadagna lo 0,48%, Parigi lo 0,74% e Francoforte lo 0,58% mentre il rendimento del bund decennale è tornato in negativo dopo aver superato la soglia dello zero in mattinata con il rialzo dell'inflazione a dicembre. Lo spread tra btp e bund è invece stabile a 133 punti cosi come il rendimento del decennale italiano all'1,3 per cento. E prosegue in calo il prezzo del gas che ad Amsterdam viaggia a 73,5 euro MWh. (ANSA).