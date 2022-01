Borsa: Europa prosegue in rialzo in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Nel Vecchio continente si guarda alle prossime mosse delle banche centrali per contrastare la corsa dei prezzi. Con il rialzo dei rendimenti del titoli di Stato si teme che la Fed decida di premere sull'acceleratore dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1346 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In positivo Parigi e Madrid (+0,7%), Francoforte (+0,3%), Londra (+0,2%), mentre è in calo Milano (-0,4%). I listini sono sostenuti dalla moda (+3,4%), dopo i conti di Richemont (+8%) e Burberry (+6%).

Bene anche l'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti si attesta a 86,39 dollari al barile (+1,1%), e il Brent a 88,25 dollari (+0,8%).

In flessione le banche (-0,2%) e le assicurazioni (-0,6%).

Male le utility (-0,4%), con i Governi che cercano una soluzione ai rincari delle bollette energetiche e con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 5,9% a 73,31 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 5,5% a 177,74 penny per Mmbtu.

A Piazza Affari soffre Tim (-3%), dopo i report degli analisti e la riunione per presentare il nuovo piano industriale. Male anche Prysmian (-2,7%) e Stm (-1,2%). In rosso anche Mfe con le azioni di tipo A che cedono l'1,9% e quelle di tipo B -2,5%. Sugli scudi Moncler (+3,5%). Bene anche Saipem (+2%), Tenaris (+1,4%) e Eni (+0,4%). (ANSA).