Borsa: Europa in ordine sparso, pesano petrolio e inflazione

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee limano il calo iniziale e proseguono la seduta in ordine sparso. Sui mercati pesa l'andamento dell'inflazione con il rendimento del bund tedesco a dieci anni che torna positivo per la prima volta dal 2019 e l'andamento dei titoli di Stato americani. Gli investitori temono una accelerazione da parte della Fed sul rialzo dei tassi d'interesse. Si guarda anche ai prezzi delle materie prime, in particolare petrolio e gas.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Londra (-0,1%) e Francoforte (-0,2%) mentre sono in positivo Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,4%). Sui listini pesa l'andamento negativo delle banche e delle assicurazioni (-0,7%). Male anche le utility, alle prese con le mosse dei Governi per contenere il rincaro delle bollette energetiche e il calo del prezzo del gas.

Ad Amsterdam si registra un calo delle quotazioni del 6,5% a 73,25 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 5,1% a 177,95 penny per Mmbtu.

In rialzo la moda (+2,5%), dopo i risultati delle vendite di Burberry (+5%) e Richemont (+8,5%). Bene anche il comparto dell'energia (+0,2%), con il prezzo del greggio in rialzo. Il Wti sale 86,21 dollari al barile (+1%) e Brent a 88,14 dollari (+0,7%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1344 a Londra. (ANSA).