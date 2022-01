Borsa: Europa gira in positivo, ottimismo per trimestrali

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee girano in positivo con gli investitori che guardano positivamente alla stagione delle trimestrali nonostante l'andamento dell'inflazione. I mercati hanno avviato la seduta in calo con i rendimenti del titoli di Stato in rialzo ed i timori di una accelerazione della Fed sui tassi d'interesse. I listini mostrano ottimismo anche in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo.

L'indice d'area stoxx 600 avanza del 0,3%. In positivo Parigi (+0,7%), Francoforte e Londra (+0,1%) e Madrid (+0,5%), in controtendenza Milano (-0,3%). Le Piazze sono sostenute dall'andamento del lusso (+2,3%), dopo i risultati di Richemont (+9%) e Burberry (+6,5%). Bene anche l'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio che sale. Il Wti si attesta a 86,51 dollari al barile e il Brent a 88,35 dollari. In flessione le utility (-0,7%), con il prezzo del gas che scende ad Amsterdam a 74 euro al Mwh (-5,5%).

A Piazza Affari prosegue in flessione Tim (-3,8%). Male anche Amplifon (-3%), Recordati (-2,7%), Prysmian (-2,3%) e Stm (-1,4%). Nel listino principale si mettono in mostra Moncler (+3,6%), Saipem e Leonardo (+1,7%). (ANSA).