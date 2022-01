Borsa: Europa conferma rialzo dopo Wall Street, Milano +0,14%

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee confermano il rialzo con Wall Street positiva. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto percentuale con il lusso che fa da traino. Da registrare la corsa di Richemont e Burberry (entrambe +6%) in scia alle trimestrali.

Tra le singole Piazze, Londra sale dello 0,47%, Parigi dello 0,8%. Francoforte segna un +0,6% con il Bund a 10 anni tornato sotto lo 0 dopo l'incursione in positivo in mattinata con l'inflazione in Germania salita a dicembre al 5,7%.Milano si muove a +0,14% con il Ftse MIb a 27.509 punti. Moncler è sempre in luce (+4,4%). Il petrolio in rialzo (86,5 dollari al barile il wti a New York) favorisce Saipem (+3,4%) ed Eni (+1,13%).

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 133 punti (132,8%) con il rendimento del decennale italiano stabile all'1,32 per cento. Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica a 1,1344 sul biglietto verde. Il gas conferma il calo. A Amsterdam il prezzo segna un -6,4% a 73,3 euro Mwh.

(ANSA).