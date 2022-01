Tim: scivola ancora in Borsa, -3% finale

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Seconda giornata pesante per Tim in Piazza Affari: il titolo, dopo il calo del 3,1% della vigilia, ha ceduto il 3,2% finale a 0,423 euro dopo aver toccato ribassi superiori ai cinque punti percentuali in corso di contrattazioni e una breve sospensione in asta di volatilità.

Importanti gli scambi, pari a 206 milioni di 'pezzi' passati di mano dopo i 138 milioni della seduta precedente. (ANSA).