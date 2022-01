Tim: amplia calo in Borsa attorno a 5%, breve stop a ribasso

Si appesantisce la seduta di Tim in Piazza Affari: dopo un breve stop in asta di volatilità, il titolo è rientrato agli scambi normali confermando un calo che ondeggia attorno ai cinque punti percentuali a 0,416 euro.

Molto consistenti ma non eccezionali gli scambi: a quota 138 milioni di 'pezzi' passati di mano, sulla stessa linea dell'intera giornata precedente.