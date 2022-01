Energia: Le Maire, contro caro-prezzi riformare mercato Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 18 GEN - "Vorrei insistere sulla necessità di guardare nuovamente al mercato europeo dell'energia e vedere come possiamo migliorarlo", la corsa dei prezzi "è un motivo di grande preoccupazione per tutti i nostri concittadini". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, prima di entrare all'Ecofin, evidenziando che l'aumento dell'inflazione rappresenta "un rischio" per l'intera economia del Continente e "una questione politica importante in Francia, Italia, Spagna, Germania".

"L'aumento dei prezzi è guidato dall'energia" e "dobbiamo affrontare questa questione con molta determinazione", ha sottolineato Le Maire, aggiungendo che "è utile" avere una discussione a Ventisette sul tema oggi all'Ecofin. (ANSA).