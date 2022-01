Borsa:Europa scivola con rialzo rendimenti Treasury,Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee scivolano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in forte calo dopo il rialzo dei rendimenti del Treasury. Gli investitori scommettono su una accelerazione della Fed per il rialzo dei tassi d'interesse. Sui listini pesano anche i rincari delle materie prime, in particolare il petrolio. Fari puntati sulle mosse per arginare l'impennata dell'inflazione e del caro energia.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,2%. In flessione Francoforte (-1,2%), Parigi (-1,1%), Milano (-0,9%), Londra (-0,8%) e Madrid (-0,6%). Sui listini pesano l'informatica (-2,2%), con la crisi dei semiconduttori, le banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,7%). Male anche le utility (-0,8%), con il prezzo del gas che gira in negativo dopo il rialzo iniziale. Ad Amsterdam si registra un calo delle quotazioni del 2,6%% a 75,29 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale del 0,7% a 183 penny per Mmbtu.

Seduta all'insegna del rialzo per l'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio che continua a salire. Il Wti guadagna l'1,9% a 85,38 dollari al barile. Il Brent si attesta a 85,41 dollari (+1,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1395 a Londra. (ANSA).