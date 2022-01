Borsa: Milano in rosso con Europa, scivola Tim

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - La Borsa di Milano (-1%) prosegue le contrattazioni in terreno negativo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesa l'aumento dei rendimenti del Treasury e la scommessa di una accelerazione del rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,301%.

A Piazza Affari scivola Tim (-3,7%), dopo un report sulle aziende delle Tlc in Europa e nel giorno della riunione per le linee guida del nuovo piano industriale. In forte calo anche Prysmian (-3,2%). Pesante anche la moda con Moncler (-2,9%), Tods (-3,2%), Ferragamo (-2%) e Cucinelli (-2,7%).

Si mostrano nervose le banche. Sono in flessione la Popolare di Sondrio (-2,3%), Banco Bpm (-1,6%), Mps (-0,5%), Intesa (-0,3%) e Bper (-0,1%). In controtendenza Unicredit (+0,7%).

Bene anche Carige (+0,5%), a 0,77 euro, vicina al prezzo dell'opa (0,80 euro) che lancerà Bper per la quota del 20% dopo che avrà rilevato l'80% dal Fitd.

Con l'aumento del prezzo del petrolio procedono in rialzo Tenaris (+1,1%) e Eni (+0,3%) mentre è in calo Saipem (-1,9%).

