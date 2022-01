Borsa: Europa apre in calo, pesa impennata petrolio

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che guardano all'andamento del prezzo delle materie prime. Sui listini pesa l'impennata del petrolio che si muove sui massimi da sette anni. Sotto i riflettori anche la riunione dell'Ecofin mentre tengono banco l'inflazione e le politiche monetarie delle banche centrali.

Avvio di seduta in flessione per Parigi (-0,41%), Francoforte (-0,59%), Londra (-0,34%) e Madrid (-0,31%). (ANSA).