Borsa: Asia chiude in calo,si guarda a petrolio e inflazione

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in calo, dopo la riunione della Banca centrale giapponese che ha lasciato invariati i tassi d'interesse ed ha aggiornato le prospettive sull'inflazione. Sui mercati pesa l'andamento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare l'impennata del prezzo del petrolio.

Chiude in calo Tokyo (-0,27%). Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 114,80, e sull'euro a 130,80. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,33%), Shenzhen (-0,42%), Seul (-0,89%) e Mumbai (-0,24%). In controtendenza Shanghai (+0,68%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito il tasso di disoccupazione. l'indice delle retribuzioni e le variazioni dei sussidi di disoccupazione. Dall'Italia la bilancia commerciale e dalla Germania l'indice di fiducia degli investitori istituzionali. Dagli Stati Uniti atteso l'Indice Empire State Manufacturing, i dati sul mercato immobiliare e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).