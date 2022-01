Tim: chiude pesante in Piazza Affari, -3%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Giornata negativa per Tim in Borsa: il titolo, sotto le vendite dalla mattinata, ha chiuso in calo del 3,1% a 0,43 euro sui minimi della seduta, quindi piuttosto ampiamente sotto gli 0,505 euro dell'ipotizzata Opa di Kkr, dopo le indiscrezioni sulla rete e un report negativo di Exane Bnp Paribas sulle società Tlc in Europa che ha abbassato il target price del gruppo italiano a 0,31 euro. (ANSA).