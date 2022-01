Petrolio:prezzi in rialzo, Brent tocca massimi ultimi 7 anni

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Prezzi del petrolio in rialzo all'avvio della settimana. Il Brent del Mare del Nord ha toccato i massimi degli ultimi 7 anni a quota 86,7 dollari per poi ritracciare parzialmente e ora scambia a 86,3 dollari (+0,33%).A rallentare i prezzi (saliti del 10% da inizio anno), il rallentamento della crescita del Pil in Cina.

In aumento sul mercato anche le quotazioni del Wti del Texas a 84,2 dollari (+0,5%). (ANSA).