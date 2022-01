Borsa: Milano positiva dopo dati inflazione, giù Tim e Atlantia

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue positiva nella prima seduta della settimana. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento dell'energia e delle utility, con il prezzo del petrolio in rialzo e il gas in calo. in rosso Tim (-1,2%), alle prese con le vicende interne e con l'offerta di Kkr, e Atlantia (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale all'1,28%.

Nel settore dell'energia sale Eni (+0,4%), Saipem (+0,9%) e Tenaris (+3,3%). Ben intonate le utility dopo il calo della vigilia con le ipotesi di un intervento sugli extrautili. Sale Alerion (+5%), Iren (+1,6%), A2a (+1,1%), Hera (+0,6%), Enel (+0,7%). In controtendenza Erg (-0,6%).

Debole Generali (-0,1%), dopo le dimissioni di Romolo Bardin dal cda. In ordine sparso le banche con Bper (-0,4%), Banco Bpm (-0,6%) mentre sono in rialzo Carige e Intesa (+0,2%), Unicredit (+0,1%). In flessione la farmaceutica con Recordati (-1,1%) e Diasorin (-0,2%). (ANSA).