Borsa: Europa ottimista prosegue in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Le Borse europee avanzano ancora, con gli investitori che attendono la stagione delle trimestrali per valutare la capacità di affrontare i rischi all'orizzonte, tra l'impennata dei prezzi dell'energia e l'avanzata dell'inflazione. I listini rimbalzano dopo i cali delle precedenti sedute sull'onda dei timori di una politica monetaria più aggressiva da parte delle banche centrali ed in particolare della Fed. Mercati chiusi negli Usa per il per il Martin Luther King day. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,1425 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In positivo Londra (+0,6%), Parigi e Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,4%), Milano (+0,4%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+1,2%) e dalla farmaceutica (+0,9%). Bene anche il lusso (+1,5%). In rialzo le utility (+0,3%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le contrattazioni scendono del 3,7% a 83,30 euro al Mwh. A Londra sono in calo del 2,9% a 201,49 penny per Mmbtu.

Gira il calo l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio che inverte la rotta rispetto all'avvio di giornata. Il Wti si attesta a 83,86 dollari al barile mentre il Wti scende a 85,86 dollari.

A Piazza Affari scivola Tim (-2,5%), dopo un report di Exane Bnp Paribas che ha tagliato la raccomandazione a underperform da neutral con un target price a 0,31 centesimi. In calo anche Atlantia (-1,3%), Recordati (-1,5%) e Bper (-0,9%). Nel listino principale si mettono in mostra Tenaris (+2,9%) e Moncler (+2,1%). In luce Mps (+1,7%). (ANSA).