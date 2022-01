Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che guardano all'avvio della stagione delle trimestrali. Sui mercati tiene banco ancora l'andamento dell'inflazione e le mosse delle banche centrali.

Resta alta l'attenzione sul fronte delle materie prime, in modo particolare con il petrolio in rialzo e il gas in flessione.

Apertura in rialzo per Francoforte (+0,41%), Parigi (+0,34%), Londra (+0,42%) e Madrid (+0,47%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1426. (ANSA).