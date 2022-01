Barbara Salabè lascia WarnerMedia

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Barbara Salabè, Presidente e Country Manager Italia, Spagna e Portogallo, ha deciso di lasciare a fine gennaio WarnerMedia dopo oltre un decennio in ruoli apicali e dopo più di tre decenni nel settore dei media e dell'intrattenimento. Lo ha annunciato l'azienda.

E' stata responsabile di tutte attività commerciali e di marketing di WarnerMedia in questi tre Paesi. Il suo mandato comprendeva la distribuzione cinematografica, le produzioni cinematografiche italiane e spagnole, la commercializzazione di tutti contenuti, l'home entertainment e il consumer products, nonché la raccolta pubblicitaria e la distribuzione dei canali WarnerMedia.

"È stato un viaggio fantastico! Sono profondamente grata a Warner Bros. e WarnerMedia per avermi permesso, durante questi dieci anni eccezionali, di osare e innovare, di guidare squadre forti e di cogliere ogni occasione per far crescere questa grande azienda", ha dichiarato la manager che prima di Warner era stata per Turner responsabile del lancio italiano di Cartoon Network, Boomerang e CNN Italia. In passato, Salabè ha ricoperto incarichi presso RCS, Stream, Telecom Italia e il Gruppo Kirch.

Priya Dogra, Presidente di WarnerMedia EMEA & Asia (esclusa la Cina), ha dichiarato: "Lascia un'azienda e una linea manageriale ottimamente posizionati per il futuro. Barbara è stata un membro fondamentale del mio team, una partner formidabile e talento straordinario di WarnerMedia. Mi dispiace vederla lasciare l'azienda, ma, insieme a tutti i miei colleghi, le auguro il meglio per il suo futuro". (ANSA).