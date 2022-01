Banche:Sabatini,flessibilità Ue o moratoria controproducente

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Abi chiede di sensibilizzare l'Eba e le istituzioni europee per rendere possibile l'eventuale proroga delle moratorie scadute a fine 2021 (chiesta più volte dal settore e dal mondo delle imprese), altrimenti "in assenza di tale intervento normativo europeo la proroga generale rischierebbe di essere controproducente". In un'audizione alla commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sul milleproroghe, il dg Giovanni Sabatini ha spiegato come "la possibilità di prorogare le moratorie, pure importante, è condizionata alla riconferma delle flessibilità inizialmente consentite dall' EBA in materia di trattamento dei crediti soggetti a misure di "concessioni", a tal fine sarebbe quindi necessaria una sensibilizzazione delle Istituzioni Europee anche per quanto riguarda la modifica della soglia oltre la quale misure di concessione comportano la riclassificazione dell'intera posizione del debitore nella categoria crediti deteriorati".

