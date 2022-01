Unilever: Glaxo, ricevute e rifiutate tre offerte per jv

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - GlaxoSmithKline ha ricevuto e rifiutato da Unilever tre offerte per la GSK Consumer Healthcare, la joint venture con Pfizer sui prodotti farmaceutici a largo consumo. Il gruppo, in una nota, ha confermato ufficialmente gli approcci, l'ultimo dei quali giunto poco prima di Natale per 50 miliardi di sterline in contanti e azioni, ma ha giudicato le proposte "non adeguate al valore della jv e del suo sviluppo futuro". La jv con Pfizer può contare su un portafoglio di marchi fra cui Voltaren e Sensodyne. (ANSA).