Borsa:Milano giù con utility,pesa ipotesi contributo su bollette

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - La Borsa di Milano (-0,66%) prosegue in rosso, in rosso con gli altri listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari pesano le utility, con l'ipotesi di un contributo di solidarietà per i produttori per contenere il rincaro delle bollette energetiche.

Sono in flessione Enel (-1,7%), Hera (-1,4%), A2a (-0,8%) e Iren (-1,3%). Andamento negativo anche per Snam (-0,4%) , mentre sono in terreno positivo Eni (+0,1%) e Italgas (+0,1%). (ANSA).