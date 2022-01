S, non vediamo grande aumento spread in vista elezioni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Non vedo un grande aumento dello spread in vista delle elezioni presidenziali in Italia, penso che il differenziale resterà più o meno sui livelli attuali". Lo ha detto Sylvain Broyer, capo economista per l'Europa di S&P Global Ratings, durante una conferenza stampa sulle prospettive dell'Italia. Fra le priorità per l'Italia, Broyer ha indicato quella di "non mettere a rischi l'attuale forte fiducia di imprese e famiglie", un tema legato alla situazione politica. Ma "la nostra ipotesi base è che non ci sia un grande incentivo per andare a elezioni anticipate, siamo abbastanza fiduciosi in una situazione di continuità".

L'allargamento dello spread visto dallo scorso ottobre, secondo l'economista dell'agenzia di rating, più che agli scenari politici è da ricondurre alle aspettative di un ridimensionamento degli acquisti di titoli da parte della Bce.

(ANSA).